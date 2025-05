COMUNALI: TAJANI AD ORTONA, “CON NICOLA FRATINO, NON C’E’ DUE SENZA TRE”

ORTONA – “Non c’è due senza tre. Hai fatto due volte il sindaco lo farai anche per la terza. Non è solo una battuta. In questo momento in Italia c’è bisogno di persone serie, capaci e rassicuranti. E’ una città che ha bisogno di te perché ha bisogno di esperienza”.

Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani (Fi) in un intervento a Ortona (Chieti), a sostegno del candidato a sindaco Nicola Fratino.

Nel suo intervento Tajani ha poi aggiunto: “Il rapporto con i Balcani rappresenta una priorità della politica estera del governo. Il porto di Ortona può diventare una grossa finestra che guarda i Balcani e può favorire lo

sviluppo del commercio, del turismo”.

“Stiamo lavorando per scoprire nuovi mercati. I mercati dei Balcani occidentali li abbiamo già scoperti ma vogliamo fare ancora di più. Sono stato in Croazia, in Serbia, ora vogliamo investire ed esportare di più là. Un porto è fondamentale per favorire esportazioni. Abbiamo cominciato a lavorare per realizzare un grande corridoio commerciale e infrastrutturale che parte dall’India, arriva in Israele, passa attraverso paesi Golfo ed entra nel mare Adriatico per arrivare fino a Trieste”.

“Avere un porto che si affaccia su questo corridoio vuol dire avere altre opportunità. C’è una coincidenza virtuosa che può permettere ad Ortona di diventare un porto ancora più importante, il che significa creare benessere per i territori. Ortona può diventare un volano per la crescita economica”.