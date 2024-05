COMUNALI: TAR DELL’AQUILA RIAMMETTE LA LISTA “NOI PER CAPISTRELLO”. ESULTA MURZILLI

CAPISTRELLO – “Abbiamo sempre avuto fiducia che la giustizia avrebbe ristabilito la normalità. Eravamo certi che non si potesse togliere ai cittadini di Capistrello (Aq) il diritto di esprimere il proprio voto in una libera e democratica competizione elettorale. La sentenza del Tar dimostra che avevano ragione”, queste le dichiarazioni del candidato sindaco Maurizio Murzilli, “in questi giorni di attesa il gruppo si è unito ancora di più e si è rafforzato il consenso nei confronti della nostra lista. Appena giunta la notizia della sentenza della sede elettorale la festa è stata incontenibile e sono giunte centinaia di persone. Siamo pronti a una campagna elettorale corretta e costruttiva, ma anche determinata per dare al paese una nuova stagione che restituisca a Capistrello fiducia nel futuro e capacità di sviluppo. Insieme a questo anche una rinnovata serenità della comunità locale dopo anni in cui la politica è stata solo divisione. Noi invece vogliamo rafforzare la coesione, fare buona amministrazione e voltare definitivamente pagina”.

A presiedere il collegio la dottoressa Panzironi. La lista “Noi per Capistrello ” è stata assistita dall’avvocato Davide Baldassarre del Foro di Avezzano.