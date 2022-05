COMUNALI, TRE CANDIDATI A PESCASSEROLI: LE LISTE

PESCASSEROLI – In vista delle prossime elezioni amministrative in programma il 12 giugno, a Pescasseroli (L’Aquila) sono state presentate tre liste.

Due compagini sono civiche di area centrosinistra, una guidata dal primo cittadino uscente Luigi La Cesa chiamata “Nuovo impegno per Pescasseroli”, con buona parte dell’attuale maggioranza consiliare, l’altra, “Comunità attiva per Pescasseroli” con alla guida Giuseppe Sipari, ex amministratore comunale. La terza, sempre civica ma di area centrodestra, “Rinascita Pescasseroli” con al timone, Gerardo Notarantonio.

NUOVO IMPEGNO PER PESCASSEROLI – LUIGI LA CESA

Attilio Pistilli, Leonardo Valente, Luciano Roselli, Giovanni D’Addario, Carlotta Del Principe, Gabriele Boccia, Marco Rosa.

COMUNITA’ ATTIVA PER PESCASSEROLI – GIUSEPPE SIPARI

Diego Cutini, Francesco Paglia, Giuseppe detto Pipepa Vitale, Nino Del Principe, Assunta Di Girolamo, Francesca Dell’Ova, Arianna Alba, Stella De Rubeis, Daniela Gentile.

RINASCITA PER PESCASSEROLI – GERARDO NOTARANTONIO

Nunzio Finamore, Alessandro Boccia, Laura Pistilli, Felicita D’Addario, Enzo Cutini, Gerardo Macro, Michele Di Paolo, Mario D’Addario, Massimo Morisi, Pietro Roncuzzi.