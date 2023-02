COMUNALI, UNITI PER BARETE: “PAESE NEL DEGRADO, CITTADINI NON LO DIMENTICHERANNO”

BARETE – “Sono ormai trascorsi cinque anni dalla rielezione del sindaco Gattuso e della sua maggioranza e tutte le aspettative che i baretani avevano riposto in loro sono state completamente disattese, il programma elettorale è rimasto il bel libro dei sogni presentato agli elettori senza essere rispettato”.

Lo scrivono in una nota Gregori Claudio, Curtacci Raffaella e Tomassetti Giuseppe, consiglieri comunali di Uniti per Barete, comune alle porte dell’Aquila che conta poco più di 600 abitanti.

“L’aspetto maggiormente negativo – sottolineano – è rappresentato dal fatto che il nostro Paese viva in uno stato di preoccupante degrado. Il Paese è stato abbandonato a se stesso, nel più totale disinteresse nei confronti della collettività Baretana. Una situazione del genere è difficile ricordare a memoria d’uomo, tant’è che vengono tralasciate persino le piccole questioni legate alla ordinaria manutenzione”.

“Erba alta e sporcizia ovunque; spazi verdi inutilizzabili; il campo sportivo, non avendo più una squadra locale, versa in totale abbandono; assenza di spazi idonei per favorire l’aggregazione per giovani ed anziani. Nel nostro paese regna un totale disorientamento, misto a rassegnazione, tant’è che anche i loro sostenitori, quotidianamente, si rivolgono a noi dell’opposizione affinché interveniamo per scuotere una maggioranza silente e assente. La ricostruzione post sisma 2009 e 2016 è completamente ferma ed abbandonata a se stessa; hanno promesso l’abbassamento delle tasse comunali ed invece hanno aumentato la Tasi e la Tari”.

“Tuttavia – osservano – , uno spiraglio che qualcosa potrà muoversi, almeno per i prossimi due mesi c’è. Infatti, a quanto si apprende, il Consiglio dei Ministri ha fissato la data delle prossime elezioni amministrative nei giorni 14 e 15 maggio. Pertanto, siamo certi che almeno per i prossimi due mesi i cittadini di Barete vedranno un attivismo dell’attuale maggioranza vantando capacità che non ha, e garantirsi la rielezione per i prossimi cinque anni”.

“Noi speriamo e crediamo che i cittadini di Barete riusciranno a non farsi nuovamente illudere dal sindaco uscente Gattuso e dalla sua maggioranza”, concludono i consiglieri.