COMUNALI VASTO, GIANGIACOMO INAUGURA SEDE ELETTORALE: LA DIRETTA SU ABRUZZOWEB

VASTO – Sarà inaugurata oggi pomeriggio alle ore 18.30, in piazza Rossetti a Vasto, la sede elettorale di Guido Giangiacomo, candidato sindaco di centrodestra alle prossime elezioni comunali in programma a ottobre nella cittadina in provincia di Chieti.

Presenzieranno il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il deputato della Lega Luigi D’Eramo, in senatore di Forza Italia Nazario Pagano e il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi.

Sarà possibile seguire l’inaugurazione in diretta su AbruzzoWeb.