COMUNALI: VIGILE URBANO CANDIDATO A SINDACO “SERIALE” IN ABRUZZO

ROCCA SANTA MARIA – È pugliese, da una vita vigile urbano a Gallipoli (Lecce), ma a quasi ogni tornata elettorale sceglie un paesino abruzzese in cui candidarsi al ruolo di sindaco: Guglielmo De Santis questa volta ha scelto il borgo teramano di Rocca Santa Maria, 477 abitanti e tre sfidanti per lo scranno di primo cittadino alle elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi.

In corsa ci sono il sindaco uscente Lino Di Giuseppe, il consigliere Gabriele Di Giammartino e, appunto, De Santis alla guida della lista ‘Sovranisti’ che racchiude diversi movimenti tra cui ‘L’Altra Italia’ di cui è esponente in vista e coordinatore interregionale.

Facendo una rapida ricerca, si scopre che un anno fa il politico pugliese si candidò anche a Pietranico, nel Pescarese. E nel 2022 a Castelguidone, nel Chietino, e senza sfidanti: questa candidatura lo fece balzare al centro delle cronache nazionali, anche perché racimolò il magro bottino di zero voti. Un solo cittadino dei 278 aventi diritto, infatti, si era recato alle urne, optando per la scheda bianca.

“Mi piace l’Abruzzo”, disse intervistato dal Post. Già nel 2021, del resto, De Santis aveva scelto le montagne del Teramano, candidandosi come sindaco di Pietracamela. E poi ancora nel 2019 a Cermignano. Nel mezzo, anche la candidatura a consigliere comunale alle elezioni del 2020 di Casarano, in provincia di Lecce, come ricorda ancora l’immagine che campeggia in alto sul suo profilo Facebook.

In Puglia fa sul serio: nel 2015 si candidò anche come consigliere regionale con la lista ‘Noi con Salvini’, prima di lasciare la Lega e approdare a ‘L’Altra Italia’.