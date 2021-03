COMUNE ATRI, SERVZIO CIVILE UNIVERSALE : COLLOQUI ONLINE PER I CANDIDATI

ATRI – Sono in programma per il 18 marzo 2021, online sulla piattaforma Meet per poter garantire la massima sicurezza ai candidati e ai selezionatoti e limitare le occasioni di contagio da Covid-19, i colloqui per le selezioni del servizio civile universale per quanti hanno presentato la loro candidatura rispondendo all’apposito bando del Comune di Atri. I candidati, ben 40 a fronte dei 26 posti previsti, nei prossimi giorni riceveranno una mail con il link per la sessione del colloquio di selezione. Il progetto ha previsto, infatti, l’inserimento di 26 volontari nel Comune di Atri nel programma di intervento “Innovazione sociale e welfare di comunità: cultura, assistenza ed educazione per il benessere del territorio” presentato dalla Cooperativa Labor. Sette volontari sono previsti per il progetto dal titolo: “Empowerment dei giovani per il benessere della Comunità”; 15 per il progetto dal titolo: “Innovazione e integrazione culturale: nuove forme di valorizzazione delle storie e delle culture locali”; 4 volontari nel progetto dal titolo: “Welfare di vicinanza: sostegno per una partecipazione attiva degli anziani”. Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolati su 5 giorni a settimana.

“Siamo molto felici dell’importante riscontro che ha avuto questo progetto – commentano il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, e l’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Giuliani – abbiamo ricevuto quasi il doppio delle domande rispetto ai posti a disposizione, segno che i giovani hanno ben compreso l’importanza di vivere una esperienza simile in un ente come il Comune di Atri. I colloqui di selezione si terranno il 18 marzo in modalità online per limitare il contagio da Covid-19. Come accaduto anche negli anni passati i ragazzi si occuperanno in particolare di cultura e sociale. Ringraziamo la cooperativa Labor per l’interessante progetto presentato e auguriamo a tutti i ragazzi partecipanti un in bocca al lupo per il colloquio in attesa di conoscerli personalmente per l’avvio delle attività”.