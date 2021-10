COMUNE ATRI, SUAP RILASCERÀ CERTIFICATI, ATTI E VISURE IN COLLABORAZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO

ATRI – Lo sportello Suas del Comune di Atri d’ora in poi potrà rilasciare certificati, visure e altri atti, estratti dalla banca dati del Registro Imprese grazie alla collaborazione attivata tra la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e il Comune guidato dal Sindaco Piergiorgio Ferretti, nell’ottica della promozione e il sostegno del sistema delle imprese. La convenzione prevede anche per lo stesso Comune l’accesso alla banca dati per le proprie finalità istituzionali. La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia si è infatti impegnata ad attivare nel Comune di Atri una postazione, assicurandone l’operatività nel tempo, che consenta il rilascio di certificati e visure e l’estrazione di copie di atti dalla banca dati del Registro delle Imprese. Lo sportello è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30 e il martedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17,30. Il Comune ha garantito la messa a disposizione dei propri locali per l’allestimento della postazione contraddistinta con l’indicazione “Comune di Atri – Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia – sportello per il rilascio di certificati, visure e copie di atti del Registro delle Imprese”. Se ne è parlato stamattina, 19 ottobre 2021, nel corso di una conferenza stampa ad Atri alla presenza, tra gli altri, della Presidente della Camera di Commercio, Antonella Ballone, del componente di giunta Daniele Erasmi, del Sindaco Ferretti e dell’Assessora al Commercio del Comune di Atri, Alessandra Giuliani.

“Questo accordo – dichiara Ballone –punta a sostenere le imprese del territorio atriano e dei comuni limitrofi agevolando il loro accesso ad atti, certificati e visure. Siamo certi che gli utenti apprezzeranno questa nostra iniziativa che vede la Camera di Commercio lavorare in sinergia con i Comuni. Ringrazio il Sindaco di Atri e l’assessora Giuliani per il percorso condiviso e in generale l’Amministrazione Comunale tutta per aver sposato appieno gli intenti di questo accordo”.

“Poter offrire nel nostro Comune questo servizio – commentano il Sindaco Ferretti e l’Assessora Giuliani – è per noi motivo di grande orgoglio. Sappiamo di rispondere a una esigenza fortemente sentita dalle imprese e che quindi certamente sarà apprezzata. Desideriamo ringraziare la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, in particolare la Presidente Antonella Ballone per aver reso possibile tutto questo, prevedendo anche una specifica formazione per gli incaricati al servizio. Ne monitoreremo i risultati, ma siamo convinti che saranno tanti a fruirne e con soddisfazione”.