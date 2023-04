COMUNE AVEZZANO: APPROVATI TARIFFA TARI 2023 E BILANCIO CONSUNTIVO 2022

AVEZZANO – Consiglio comunale di Avezzano (L’Aquila) con diversi punti all’ordine del giorno, rilevanti sia per la città che per gli avezzanesi. Nell’ordine del giorno discusso nella riunione consiliare di ieri sera, spicca in particolare l’approvazione del Rendiconto 2022 e della tariffa Tari per l’anno 2023.

Il Consiglio ha proceduto all’approvazione della Tari 2023, che ha subito un lieve incremento a causa degli aumenti dovuti a rincari previsti dal gestore del servizio e dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Un aumento, però – si legge in una nota – che è stato in parte ammortizzato e compensato dalle maggiori entrate dovute al recupero di decine di utenze sommerse, per quanto riguarda il servizio rifiuti e quindi il pagamento della Tari.

IL RESTO DELLA NOTA

Ad illustrare i punti finanziari discussi in Consiglio comunale è stato il consigliere comunale nonché presidente della Commissione Bilancio, Lucio Mercogliano: “Anche per il 2023 – ha spiegato – il Comune di Avezzano ha provveduto ad approvare il nuovo piano tariffario per la copertura al 100% del servizio di raccolta”.

Tale piano tariffario (di euro 6.922.453 mln) prevede che, dopo l’approvazione in Consiglio comunale, dovrà essere validato dall’organismo competente (nel nostro caso Agir) ed approvato dall’Arera.

Il Pef è stato ripartito per il:

– 59,60% a carico delle utenze domestiche;

– 40,40% a carico delle utenze non domestiche.

Si è data la possibilità di poter procedere al pagamento della tassa in 2 rate:

– 1a rata 70% entro 31.10.23;

– 2a rata 30% entro il 28.2.24.

L’ufficio, per la sua continua lotta all’evasione e perseguendo sempre il principio che più siamo a pagare e meno ogni individuo si troverà a pagare, – ha specificato il consigliere – nell’anno 2023 ha iscritto all’anagrafe Tari 19.461 utenze domestiche, rispetto alle 19.281 dell’anno 2022. Ben 180 iscritti in più.

Per quanto concerne il Rendiconto 2022, il documento contabile che certifica l’andamento dell’anno precedente, i numeri sono assolutamente positivi.

Il fondo cassa – ha precisato Mercogliano -, chiude con un saldo finale al 31.12. 22 di 20.624.683 milioni di euro, ben 4 milioni in più rispetto all’anno precedente.

Il risultato di amministrazione è di 20.921.521 milioni. Tale risultato viene poi suddiviso in parte accantonata, parte vincolata e, soprattutto, parte destinata agli investimenti per arrivare ad una parte disponibile di 2.581.382 milioni.

I numeri del rendiconto sono assolutamente positivi e per la prima volta si porta in Consiglio un bilancio che ha già superato i controlli del servizio della Bdap (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche).

“Inoltre, la positività del rendiconto è data anche dalle entrate di parte corrente (primi 3 titoli di bilancio) che per il 2022 – ha concluso infine il presidente della Commissione Bilancio – sono state di 550.000 mila euro in più rispetto all’anno precedente”. Nel corso della seduta di ieri sera dell’assise consiliare, è stata formalizzata anche la federazione tra le liste di maggioranza ‘Avezzano Città Territorio’ e ‘Patto per la Marsica’, costituite dai consiglieri comunali Ernesto Fracassi e Nello Simonelli, in perfetto spirito di condivisione con il sindaco Giovanni Di Pangrazio.

L’intento è quello di rafforzare il lavoro della maggioranza da un lato e, dall’altro, di supportare quotidianamente l’azione stessa del primo cittadino.

È nato ieri, ufficialmente, anche il nuovo gruppo consiliare ‘Abruzzo al Centro’, formato dai consiglieri di maggioranza Alessandra Cerone, in qualità di capogruppo, Maurizio Seritti e Maria Antonietta Dominici.

Approvata, infine, all’unanimità la mozione – partita da una campagna nazionale di Coldiretti – atta a supportare il tessuto agroalimentare italiano, con la velocizzazione dell’iter procedimentale che porterà al varo della nuova normativa nazionale per vietare la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.