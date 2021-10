COMUNE AVEZZANO, DOMANI NUOVO SCREENING ANTI-COVID ALLA PALESTRA DELLO STADIO DEI PINI

AVEZZANO – Porte aperte domani pomeriggio alla palestra dello Stadio dei Pini, dove dalle 14.30 alle 18.30 è in programma una nuova campagna di screening anti-Covid organizzata dal Comune. L’operazione chiude, ma solo per il momento, l’ultimo ciclo di controlli avviati con i dipendenti comunali e poi proseguiti con gli studenti. Ora è la volta dei cittadini. Continua a tamburo battente, quindi, la campagna di prevenzione anti Covid dell’amministrazione Di Pangrazio che ha superato di molto i 20 mila test, sempre a titolo gratuito, dall’inizio della pandemia.

“È importante mantenere un alto livello di guardia in fase di prevenzione”, afferma l’assessore all’emergenza sanitaria, Maria Teresa Colizza, sempre in prima linea insieme alla collega, Patrizia Gallese, nonché ad altri operatori della sanità e ai volontari della Protezione civile, “mentre si procede con la somministrazione dei vaccini. L’azione dell’amministrazione, soprattutto per il mondo delle scuole, ha un obiettivo chiaro: più tamponi, meno quarantene. Ognuno deve fare la sua parte. Per quanto ci riguarda abbiamo predisposto un nuovo screening gratuito per lunedì 25. Questa volta si terrà con tamponi antigenici e vorremmo replicare questo tipo di iniziative ogni fine mese, fino a quando sarà necessario”.

Nell’ultima tre giorni di tamponi antigenici per i dipendenti comunali e salivari per gli studenti delle scuole materne, elementari e medie, il responso è stato più che soddisfacente per l’Ente: nessun positivo. Domani, lunedì 25, il nuovo screening di massa con gli antigenici.