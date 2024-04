COMUNE AVEZZANO: GENOVESI, “BASTA MAGGIORANZA ‘MINESTRONE’, URGE RIFLESSIONE NEL CENTRODESTRA”

AVEZZANO – “Il centrodestra ad Avezzano deve fare chiarezza, a maggior ragione in vista delle elezioni che ci saranno tra un anno, perché è davvero anomalo che nella maggioranza di Di Pangrazio, sindaco civico, ci siano da una parte esponenti di centrosinistra, dall’altra la Lega, parte di Fratelli d’Italia, ma anche civici che hanno però la tessera dei partiti del centrodestra, e che alle regionali hanno appoggiato convintamente anche il candidato di Fdi Mario Quaglieri“.

A sostenerlo è Tiziano Genovesi consigliere comunale di Forza Italia, ex candidato leghista a sindaco di Avezzano, a seguito dell’articolo di Abruzzoweb sul “minestrone” della maggioranza di Gianni Di Pangrazio, che alle elezioni di quattro anni fa si contrappose al centrodestra, andato diviso e poi sconfitto.

E Genovesi lancia dunque una provocazione: “il centrodestra può anche decidere che sia proprio Di Pangrazio ad essere il suo candidato alle prossime elezioni e centrali dovrebbero però chiaramente rimanere temi del centrodestra, e me cari, preferibilmente anche con un programma di fine mandato. Ma l’importante è farla finita con le ambiguità. Perché così i cittadini sono disorientati, non comprendono e il centrodestra vince solo se è unito e senza ambiguità, proprio come accaduto alle elezioni regionali nella Marsica il 10 marzo scorso”.

E aggiunge: “con Di Pangrazio ci siamo sfidati alle elezioni comunali, ha vinto lui e io sono rimasto coerentemente all’opposizione, dando seguito a quello che oltre 7.400 cittadini di Avezzano mi avevano chiesto. Ma non ho preclusioni, perché chi fa politica sa che le preclusioni non portano a nulla. E sono disposto dunque ad avviare tranquillamente un dialogo anche con Gianni Di Pangrazio di cui, fuori dall’agone politico sono un amico. Importante però è dire basta ai minestroni”.