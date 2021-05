COMUNE AVEZZANO, INCONTRO CON I PARTECIPANTI A GIORNATE CULTURA ELLENICA: “SPAZIO A MENTI BRILLANTI”

AVEZZANO – Spazio alle giovani menti più brillanti della città: il Comune apre le porte ai giovani che si distinguono nel campo scolastico, culturale, sociale, sportivo e nelle iniziative nel segno della positività. In quest’ottica il consigliere delegato alle politiche giovanili, Nello Simonelli, ha incontrato, nella sede comunale, Giulia Bianchini e Andrea Di Gravio, due avezzanesi che si sono messi recentemente in luce nelle “Giornate mondiali della lingua e cultura Ellenica”, premiati insieme a Federico Lancia, che non ha potuto presenziare.

“Quest’incontro, fortemente voluto dal sindaco Gianni Di Pangrazio”, afferma Simonelli, “è solo il primo di una serie di appuntamenti organizzati dall’amministrazione per collaborare con le giovani menti più brillanti che si sono distinte nei vari campi, portando lustro alla città. L’obiettivo è quello di aprire le porte del Comune alle idee più effervescenti e innovative, garantendo la possibilità concreta di un protagonismo effettivo nelle attività future dell’amministrazione”. Spazio alle menti più brillanti, quindi, a Palazzo di città,

“Nella lunga chiacchierata con i due ragazzi”, conclude il consigliere, “particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative culturali, alla qualità della vita in città, allo sport, al verde pubblico e all’Università. Un momento di ascolto da ripetere con altri giovani promettenti che già hanno avuto modo di esprimere potenzialità e competenza a livello regionale e nazionale”.