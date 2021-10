COMUNE AVEZZANO, VISITA CONSOLE ONORARIO CONGO. CONFERIRÀ IL PREMIO “LUMUMBA” AL PROFESSOR BARONE

AVEZZANO – Porte aperte a Palazzo di città per la visita del Console onorario della Repubblica Democratica del Congo, Angelo Melone. Il rappresentante del Paese dell’Africa centrale sarà accolto nell’aula consiliare dal Vicesindaco Domenico Di Berardino, il presidente del consiglio comunale, Fabrizio Ridolfi, e l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano venerdì (22 ottobre) alle17.30.

Per l’occasione, il Console -presente in città per un evento di beneficenza finalizzato alla raccolta di fondi per i bambini vulnerabili del Congo- conferirà al professor, Francesco Barone, il prestigioso premio “Patrice Lumumba”, istituito dal Consolato della Repubblica in onore di persone, associazioni, figure del mondo accademico e istituzioni che abbiano intrapreso iniziative di carattere culturale, sociale e solidale, volte alla tutela dei diritti umani.