COMUNE CHIETI, AL VIA DA OGGI CANTIERE IN VIA RAVIZZA PER RIQUALIFICAZIONE STRADALE”

CHIETI – Nella giornata di oggi è stato aperto il cantiere per l’esecuzione dei lavori di rifacimento di porzioni di pavimentazione stradale su via Ravizza e via San Rocco.

“Così come previsto si procederà in questa prima fase con i lavori nella parte a monte – annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Rispoli – di conseguenza verrà interdetto il traffico veicolare su via Ravizza a partire dall’intersezione con via dei Celestini, consentendo il doppio senso di marcia sulla prima parte della via (entrata e uscita da via Porta Napoli) anche al fine di alleviare criticità e disagi legati alla mobilità intorno al liceo Gonzaga. Una volta terminata questa prima fase dei lavori, decideremo come rendere più fruibile l’accesso da via San Rocco. Alla città raccomandiamo attenzione, si tratta di lavori finalizzati a rendere più agevole e sicuro il transito su una delle arterie cittadine che richiedevano attenzione e una manutenzione importante, per lo stato in cui il fondo stradale si trovava”.

“In corrispondenza con lo svolgimento dei lavori e al fine di limitare disagi per la raccolta, lungo via Ravizza viene sospesa la raccolta porta a porta per tutta la durata dei lavori – così l’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Chiara Zappalorto – Per consentire ai residenti di conferire i rifiuti, saranno temporaneamente collocati dei cassonetti a monte e a valle del cantiere, questo finché dureranno i lavori, alla fine dei quali sulla via tornerà il servizio di porta a porta con i mastelli”.