COMUNE CHIETI: DOPPIA SEDUTA CONSIGLIO, “FEBO RISPARMIO IN GETTONI PRESENZA”

CHIETI – Doppia seduta di Consiglio comunale domani, martedì 30 marzo 2021, a partire dalle 8.00, la prima dedicata alle interrogazioni, la seconda a partire dalle 10, per mozioni, ordini del giorno e altre tematiche, come da convocazione allegata.

“Si tratta di una precisa scelta che abbiamo adottato per tagliare le spese delle sedute – spiega il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – Secondo l’articolo 71 comma 3 e il 72 comma 1 del Regolamento, infatti, alle interrogazioni deve essere dedicata una convocazione ad hoc, per questa ragione le abbiamo raggruppate alla prima riunione prevista dalle ore 8.00 di domani. Alle 10 si discuteranno gli altri punti all’ordine del giorno. Così facendo la giornata di Consiglio costerà alla comunità 2.560 euro in meno, perché varrà un unico gettone di presenza, anziché due”.

“A questo serve l’accorpamento delle due occasioni di riunione, non a duplicare i costi, ma a tagliarli, facendo valere quanto stabilito dal vigente accordo con la conferenza dei capigruppo che prevede un solo gettone quando due Consigli si svolgono nella stessa giornata. Ed è questo ciò che accadrà domani: retribuzioni contingentate per due distinte sedute che di fatto sono contigue e che non è giusto che pesino doppiamente dal punto di vista economico”, conclude la nota.