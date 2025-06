COMUNE CHIETI: ESPOSTA BANDIERA PALESTINA, “STOP AL MASSACRO DI CIVILI INNOCENTI A GAZA”

CHIETI – Sì della Giunta comunale, all’esposizione della bandiera della Palestina sulla facciata del Palazzo comunale le bandiere della Palestina, un gesto concreto e simbolico di solidarietà verso tutte le vittime civili del conflitto israelopalestinese e come richiesta forte e inequivocabile di cessate il fuoco immediato.

“L’esposizione della bandiera esprime la nostra incapacità di restare indifferenti, mentre a Gaza si continua a morire ogni giorno – così il sindaco Diego Ferrara – : donne, bambini, famiglie intere sono travolte da una guerra disumana che ha già provocato oltre 35.000 morti e più di un milione di sfollati, senza accesso ad acqua potabile, cure mediche, riparo o speranza. Una tragedia umanitaria senza precedenti, che ci chiama, come istituzioni e come cittadini, a non restare in silenzio”.

“Non si tratta di schierarsi politicamente, ma umanamente. Perché la pace, il rispetto dei diritti umani, la dignità della persona non sono valori negoziabili, che ogni comunità democratica ha il dovere di difendere. A Gaza si sta consumando un massacro che l’intera comunità internazionale non può più ignorare. E noi, da Chieti, vogliamo simbolicamente alzare la voce, la bandiera, rompere il silenzio. Vogliamo affermare con forza che nessun popolo deve essere lasciato solo di fronte all’orrore della guerra e che il diritto alla vita e alla libertà appartiene a ogni essere umano. La bandiera che sventolerà sul nostro Municipio è un appello alla coscienza, alla verità, alla pace”, conclude Ferrara. .