COMUNE CHIETI, INIZIATO IL RINNOVO PER LE LICENZE DEI TAXI

CHIETI – L’Amministrazione fa sapere che in questi giorni si sta provvedendo al rinnovo delle licenze dei taxi. I titolari con gli atti in scadenza non devono fare altro che inviare la documentazione necessaria all’indirizzo pec comunale ( protocollo@pec.comune.chieti.it ) oppure consegnarla agli uffici del settore Commercio.

“Stiamo procedendo spediti al rinnovo – illustrano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – più della metà delle licenze rilasciate a Chieti sono state già rinnovate, per questo invitiamo i titolari delle licenze in scadenza di procedere al più presto al rinnovo. Possono farlo con una semplice pec, oppure recandosi agli uffici, che hanno tempi davvero brevi per i rinnovi, anche se è preferibile agire via pec per ridurli ancora di più.

Un settore su cui manteniamo alta l’attenzione, dando fede agli impegni presi già mesi fa, al fine di tutelare ambiti territoriali e la visibilità del servizio. A breve, infatti, fisseremo una nuova riunione della commissione taxi per ottimizzare modalità e svolgimento sul territorio cittadino, condividendo con i tassisti il prosieguo del percorso iniziato”.