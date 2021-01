COMUNE CHIETI: LEGA, “CHE FINE HA FATTO LA GARA PER PISTA CICLABILE DI CHIETI SCALO?”

CHIETI – “E’ stata conclusa la fase di gara e sono stati consegnati i lavori per “Realizzazione pista ciclopedonale a Chieti Scalo”, che tempistiche sono previste per l’esecuzione dei lavori e la finale fruibilità dei servizi e impianti realizzati e, conseguentemente se verrà rispettata la scadenza prevista dalle norme finanziarie comunitarie?”

Lo chiedono in una interrogazione i consiglieri comunali della Lega Mario Colantonio, Fabrizio Di Stefano, Liberato Aceto ed Emma Letta al sindaco di centrosinistra Diego Ferrara.

Nell ‘interrogazione si ricorda che “il Comune di Chieti nel quinquennio precedente ha beneficiato di finanziamento comunitario POR-FESR 2014/2020 per € 6.900.000,00 da utilizzarsi per la realizzazione di numerosi progetti legati allo Sviluppo Urbano Sostenibile oltre al rinnovo dell’intero parco macchine del Trasporto Pubblico Locale”

Inoltre che “l’intera progettualità Smarteate ,programmata dalla precedente amministrazione è stata mirata all’obiettivo del miglioramento ecosostenibile di Chieti ed al rispetto delle finalità dettate dalle buone norme per realizzare le Green City e per tali concreti obiettivi il Comune di Chieti ha ricevuto presso Ecomondo a Rimini ,il prestigioso Premio Sviluppo Sostenibile 2019 conferito dall’omonima Fondazione presieduta dal Prof. Edo Ronchi per essere stata considerata la migliore progettualità Green ,unitamente ad altre 9 Città Italiane”

E dunque che “tra gli interventi programmati, finanziati e progettati è presente “Realizzazione pista ciclopedonale a Chieti Scalo” finanziata per complessivi 356.500 euro con parte delle progettazioni finanziate sono state approvate con Delibera di G.C. n.556/2018 e successiva Delibera di C.C. n.385/2018 e con successive fasi progettuali ed approvative , con Determina N.1153 del 17.12.2019 è stata indetta la gara relativa mediante procedura negoziata”.

