COMUNE CHIETI: RENDICONTO 2021, PREFETTO NOMINA FILIPPO ROSA A COMMISSARIO AD ACTA

CHIETI – È il dottor Filippo Rosa, già presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Chieti, esperto di contabilità degli enti locali, il commissario ad acta nominato dal prefetto di Chieti, Armando Forgione, perché predisponga lo schema di Rendiconto di gestione del 2021 del Comune di Chieti, da sottoporre successivamente all’approvazione del Consiglio comunale.

Ieri sono scaduti i termini della diffida che il Prefetto aveva inviato al Comune per la predisposizione del Consuntivo.

“L’Amministrazione, sindaco e Giunta prendono atto della decisione del Prefetto di nominare un commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto di gestione del Comune di Chieti. A fronte del lavoro fatto dal Settore finanziario siamo sempre stati consapevoli che avrebbe potuto presentarsi tale eventualità, per la complessità e la mole dei dati che abbiamo dovuto verificare e incamerare e soprattutto per lo stato di liquidazione di Teateservizi – si legge in una nota del sindaco Diego Ferrara e della Giunta comunale – Sosteniamo quanto deciso dal Prefetto, non solo perché conosciamo la lungimiranza e l’attenzione con cui segue la nostra azione per il risanamento dei conti del Comune, ma anche perché tale scelta dimostra che l’enorme e delicata complessità della situazione finanziaria ereditata è reale e corrispondeva a un quadro compromesso, per affrontare il quale ci stiamo adoperando al fine di non arrecare danno alla città e ai cittadini. Siamo certi che l’individuazione del commissario stringerà i tempi e aiuterà a mettere ancora in più in trasparenza l’intero quadro economico e finanziario dell’Ente”.

“A tal fine ci mettiamo a disposizione sin da subito del professionista che il Prefetto ha individuato allo scopo, per arrivare alla migliore composizione del documento, che sarà in questo modo ulteriormente certificato, anche ai fini del piano di risanamento in corso. Auspichiamo che accada in tempi brevi – si legge ancora nella nota -, in modo da poter procedere al più presto anche all’approvazione del bilancio previsionale. Da un lato era prevedibile che nella serie di reazioni a catena che ha provocato, la scelta di mettere in liquidazione Teateservizi esercitata dall’ex amministratore unico inficiasse anche la composizione del rendiconto; dall’altro a rendere ulteriormente complesso il rispetto dei tempi, è stata la diffusa mancanza di personale in tutti i settori dell’Ente, specie se commisurata al carico di lavoro necessario, soprattutto a livello dirigenziale”.

“Attraverso il commissario – concludono sindaco e giunta – avremo modo di approdare a un documento affidabile e veritiero, come quello che ci preparavamo a produrre, con la volontà e la ferma intenzione di rappresentare la realtà contenuta nei numeri e le soluzioni per affrontarla a vantaggio della comunità tutta, che resta il nostro costante riferimento”.