COMUNE DELL’AQUILA: AL VIA ASSUNZIONI DIRETTE E A TEMPO DETERMINATO DI 20 COMPONENTI DI STAFF

L’AQUILA – Sono tempi di crisi nera, a causa del caro bollette e inflazione galoppante. Ma almeno a L’Aquila c’è chi assume: é il Comune, pronto a sottoscrivere un contratto a tempo determinato per 20 staffisti, componenti dei nuovi uffici di supporto agli organi di direzione politica.

La spesa prevista, a carico delle casse comunali, è di 445.000 euro. La delibera che ha disposto le assunzioni è stata approvata il 1 settembre.

Queste le figure che saranno assunte e che resteranno in carica fino a fine consiliatura, “data la natura fiduciaria degli incarichi, i contratti di lavoro non potranno avere una durata superiore al mandato del Sindaco.

Una unità con funzioni di Capo di Gabinetto – categoria D – figura di diretta collaborazione del Sindaco preposta al coordinamento della Struttura di supporto e raccordo istituzionale in cui sono incardinati: l’ufficio di Gabinetto del Sindaco, di comunicazione strategica, relazioni istituzionali, cerimoniale e segreteria, coordinamento politico istituzionale PNRR e Fondo Complementare sisma;

Una unità con funzioni di Responsabile della Segreteria inquadramento cat. C posizione

economica C1. Una unità con funzioni di Portavoce inquadramento cat. C posizione economica C1; due unità con funzioni di Collaboratore al Responsabile della Segreteria inquadramento

cat. C posizione economica C1; cinque unità di Addetto alla Segreteria del Sindaco con inquadramento in categoria B3; dieci unità di Addetto alla Segreteria degli Assessori e/o del Presidente del Consiglio comunale con inquadramento in categoria B3.

Si stabilisce poi che “per le figure del Capo di Gabinetto, del Responsabile della Segreteria, del

Portavoce e del Collaboratore al Responsabile della Segreteria, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi venga sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”

A seguire le somme del trattamento accessorio, in aggiunta allo stipendio base: “In ragione del diverso ruolo rivestito dalle figure indicate che opereranno a diretto contatto con il Sindaco e la Giunta gli importi dell’emolumento unico da corrispondere sono i seguenti: Responsabile della Segreteria €.3.000,00 annui – da corrispondere in 13 mensilità; portavoce €.3.000,00 annui – da corrispondere in 13 mensilità; Collaboratore al Responsabile della Segreteria €.2.500,00 annui – da corrispondere in 13 mensilità”.

Per il Capo di Gabinetto, “in ragione delle peculiari e complesse funzioni di coordinamento della Struttura di supporto e raccordo istituzionale – purché in possesso del requisito della laurea breve o specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento – il suddetto emolumento unico sia parametrato, ai sensi del comma 3 bis del citato articolo 90, al trattamento accessorio percepibile dalla dirigenza interna dell’Ente in applicazione delle fasce di pesatura delle posizioni dirigenziali, nella misura che sarà definita dell’OIV e comunque in misura non superiore a quanto percepibile dai dirigenti interni dell’Ente a titolo di posizione e risultato”.