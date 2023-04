L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila corre in soccorso della Procura della Repubblica e dà il via libera, con delibera, alla nuova convenzione che distacca almeno due agenti della polizia urbana negli uffici della sezione di polizia giudiziaria a palazzo di giustizia.

Il procuratore della Repubblica in vista della scadenza di fine aprile, aveva infatti inviato all’ente la richiesta di proroga della convenzione alle stesse condizioni della precedente eccezion fatta per il numero di addetti, ovvero almeno due.

Il Comune ha rilevato che la collaborazione con la Procura risulta funzionale alle attività e agli interessi dell’ente sia al fine del miglioramento dello standard di legalità sia ai fini del proficuo coordinamento tra amministrazioni impegnate nel contrasto alla criminalità con vantaggi indubbi in termini di riduzione delle azioni fraudolente e in taluni casi di recupero delle somme indebitamente percepite.

Di qui il via libera alla richiesta del procuratore Michele Renzo alla convenzione che disciplinerà l’attività del personale applicato.

I dipendenti distaccati per ora saranno due per una applicazione che durerà tre anni. La individuazione dei dipendenti sarà effettuata dal dirigente della polizia municipale nel rispetto delle richieste della Procura stessa. Gli stipendi dei due distaccati saranno a carico dell’ente locale.