COMUNE DELL’AQUILA. RICONOSCIMENTO A DAVIDE CIRONI, FONDATORE DRIVE EXPERIENCE ACADEMY

L’AQUILA – Un riconoscimento per il suo lavoro, con il quale si è reso protagonista di una significativa promozione dell’immagine dell’Aquila e del suo territorio, nonché delle sue bellezze storiche, artistiche e ambientali. E’ quanto ha deciso la Giunta comunale del capoluogo abruzzese a beneficio di Davide Cironi, che opera nel campo automobilistico ed è cofondatore della “Drive Experience Academy”, una scuola di formazione di collaudatori di automobili.

“Cironi – ha spiegato l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio – ha un vasto seguito sui social, ma non si limita a diffondere informazioni concernenti la sua attività. I video e le immagini che posta dedicano ampio spazio alle montagne e ai paesaggi aquilani, ai suoi monumenti e ai suoi percorsi ambientali”.

“Raccogliendo l’opportuna richiesta del consigliere comunale Roberto Junior Silveri – ha proseguito l’assessore Aquilio – la Giunta ha inteso conferire un riconoscimento a Davide Cironi anche per la sua intensa attività televisiva. Nei programmi che conduce, infatti, L’Aquila e il suo territorio hanno sempre un posto di primo piano. Quindi è indiscutibile che sia di assoluto spessore il ritorno di immagine per l’area dell’Aquila grazie alle iniziative del nostro concittadino e le sue operazioni sono da considerare come un sostegno significativo all’ampia programmazione da tempo avviata dall’assessorato al Turismo per incentivare la presenza dei visitatori in città e nel comprensorio”.

Il riconoscimento a Davide Cironi sarà consegnato nel corso di un’iniziativa pubblica.