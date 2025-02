COMUNE DELL’AQUILA: VARIAZIONE DI BILANCIO DA 2 MILIONI PER CYBERSICUREZZA E AREA FUNZIONALE URBANA

L’AQUILA – Via libera da parte della I Commissione del consiglio comunale dell’Aquila alla prima variazione al bilancio di previsione 2025-2027 del Comune dell’Aquila con voto compatto della maggioranza. Previsti 2 milioni di euro per la cybersicurezza e l’avvio dell’Area urbana funzionale.

Ne dà notizia in una nota il presidentedella commissione Livio Vittorini, di Fratelli d’Italia. “La variazione è per lo più di natura tecnica. Nel dettaglio iscriviamo in entrata e in uscita 1,5 milioni di euro relativi all’ammissione della proposta del Comune a valere sui bandi previsti dal Pnrr per il potenziamento della resilienza cyber dei Comuni capoluogo di Regione e ulteriori 500mila euro per l’avvio dell’Area funzionale urbana (Auf) in cui il Comune dell’Aquila ha il ruolo di capofila dell’aggregazione di cui fanno parte anche i Comuni di Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Scoppito e Tornimparte. Un progetto con dotazione complessiva di 4,5 milioni di euro per la promozione di adeguate strategie territoriali sullo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato”.