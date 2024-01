COMUNE DELL’AQUILA: VULNERABILI E SENZA TETTO, DUE APPARTAMENTI PROGETTO CASE A DISPOSIZIONE

L’AQUILA – Con due progetti dal valore complessivo di 60mila euro, il Comune dell’Aquila si impegna a supportare le persone o le famiglie sul territorio che si trovano in situazioni di estrema povertà e senza una dimora stabile.

L’iniziativa, condotta dal settore politiche sociali in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Casa del Volontariato, prevede la identificazione, attraverso il lavoro degli assistenti sociali e delle associazioni, di coloro che necessitano di assistenza.

Due appartamenti del Progetto case, complesso realizzato all’indomani del sisma del 2009, saranno messi a disposizione, uno per le donne e uno per gli uomini, per ospitare queste persone in difficoltà.

“Nonostante il fenomeno possa sembrare limitato – ha commentato l’assessore Comunale Manuela Tursini – l’obiettivo è rilevare un problema sommerso e intraprendere un approccio più ampio per risolvere le situazioni di disagio”.

In conferenza stampa a palazzo Margherita anche il presidente del Consiglio Comunale Roberto Santangelo, l’assistente sociale Giuseppina Militano e una delegazione della Croce Rossa Italiana e della Casa del Volontariato che collaborerà con il settore ‘homeless’.

Il Comune si propone di estendere ulteriormente questo progetto, se necessario, investendo altre risorse. Il terzo settore svolge un ruolo cruciale nel rilevare situazioni che altrimenti rimarrebbero nascoste, e il Comune esprime gratitudine alle associazioni per la collaborazione che ha reso possibile un intervento così strutturato. Attraverso la Cri sarà anche possibile offrire assistenza sanitaria specifica.