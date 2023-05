COMUNE DI CHIETI: SINDACO RESPINGE DIMISSIONI ASSESSORE DELLA PENNA

CHIETI – “L’assessore Della Penna resterà in squadra, una decisione che arriva dopo un periodo di riflessione imposto dalla delicatezza del momento e dalle interlocuzioni con la Corte dei Conti, che ci hanno fortemente impegnato in queste settimane”.

Ad annunciarlo il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che ha respinto oggi le dimissioni dell’assessore alle Finanze, Tiziana Della Penna, arrivate dopo che tutti i consiglieri e gli assessori di riferimento del polo civico, di cui la Della Penna è espressione, non si sono presentati al Consiglio comunale di fine marzo che ha approvato il Piano di concordato per Teateservizi.

“Avrei voluto che la scelta importante di rimettere le deleghe nelle mie mani potesse essere un’ulteriore occasione di confronto collegiale per migliorare l’operatività dell’intera nostra compagine amministrativa e per tale ragione ho lasciato trascorrere le scorse settimane – motiva il sindaco – Un confronto per noi naturale, essenziale e sempre in essere, essendo questa Amministrazione un esempio di coalizione ampia e aperta. Ma oggi ritengo sia assolutamente prioritario andare avanti e garantire la massima operatività, in considerazione dell’importante fase amministrativa che siamo chiamati ad affrontare dopo l’udienza della Corte di Conti”.

“Confermare a Tiziana Della Penna la mia stima personale e professionale, mai mancata, valga come esortazione a lei e a tutti a mettere a servizio della città un impegno ancora maggior e unitario, per continuare l’azione di riscatto di questo Comune avviata due anni or sono, ora più che mai”, conclude.