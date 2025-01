COMUNE DI PINETO ACQUISTA TRE NUOVI SCUOLABUS PIU’ SICURI E SOSTENIBILI

PINETO – Il parco mezzi a disposizione degli studenti del Comune di Pineto (Teramo), facenti capo alla cooperativa che gestisce il servizio, è stato rinnovato. Tre nuovi scuolabus, più sicuri e sostenibili, sono ora operativi, in sostituzione di altrettanti mezzi. Un quarto nuovo scuolabus entrerà in servizio tra dieci giorni.

“Nel nostro territorio – dichiara l’assessora con delega al diritto allo studio e alla mobilità sostenibile, Jessica Martella – abbiamo otto linee, cinque delle quali sono gestite dalla cooperativa Re Manfredi. L’obiettivo della nostra amministrazione è quello di garantire un servizio sempre migliore con scuolabus nuovi e sicuri, oltre che più sostenibili. Un ringraziamento va agli uffici dell’ente per la cura con la quale si adoperano per garantire un servizio sempre più efficiente e in linea con le nuove direttive in materia”.