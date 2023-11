COMUNE DI PINETO: ROBERTA DI SILVESTRO NOMINATA COMMISSARIO DAL PREFETTO DI TERAMO

PINETO- Il prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ha sospeso il Consiglio Comunale del Comune di Pineto e ha contestualmente nominato il viceprefetto Roberta Di Silvestro Commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente in seguito alle dimissioni del sindaco Robert Verrocchio dello scorso 20 ottobre. Le dimissioni sono diventate irrevocabili oggi, allo scadere dei 20 giorni previsti dal Testo Unico sugli Enti Locali.

Il prefetto ha poi affidato l’incarico di Subcommissario con funzioni vicarie al viceprefetto aggiunto Luana Strippoli, che pertanto coadiuverà il Commissario nella gestione provvisoria del Comune. Al Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del sindaco; lo scioglimento del Consiglio Comunale avverrà con successivo Decreto del presidente della Repubblica.

“Certo di aver riposto in ottime mani il comune di Pineto, con le piccole e grandi sfide che dovrà affrontare in attesa delle prossime elezioni amministrative – ha dichiarato il prefetto – faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neo Commissario, al Subcommissario e a tutto il personale in servizio presso il Comune”,