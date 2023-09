COMUNE DI SCOPPITO: SINDACO LOMBARDI, “NESSUN TRADIMENTO, COERENTI CON IL PROGRAMMA DI MANDATO”

SCOPPITO – “L’amministrazione è in perfetta linea con il programma di mandato e, come ho già chiarito precedentemente, non c’è stato e non ci sarà nessun cambio di rotta, tantomeno un tradimento verso gli elettori”.

Lo afferma in una nota il primo cittadino di Scoppito (L’Aquila), Loreto Lombardi, replicando alle polemiche sollevate da alcuni componenti della minoranza in Consiglio comunale e dopo le dimissioni di due assessori, prima quella di Francesca Rossilli e poi, ieri, di Alessio Albani. Due abbandoni in gran parte dovuti all’ingresso in maggioranza dei due ex consiglieri dell’opposizione, Andrea ed Emiliano De Nuntiis, passaggio che ha destabilizzato gli equilibri interni.

Quello di Lombardi è il primo comunicato sui recenti accadimenti che hanno interessato la maggioranza ma, contattato da AbruzzoWeb nei giorni scorsi, aveva escluso nuovi abbandoni assicurando: “Non ci sarà nessun cambiamento di rotta. Se poi dovessero emergere punti da chiarire se ne discuterà”.

Oggi il sindaco, che è primario del Dipartimento di Chirurgia e diagnostica endoscopica dell’Ospedale regionale “San Salvatore” dell’Aquila, sottolinea: “Si sta strumentalizzando quanto accaduto ed è quindi opportuno ripercorrere alcuni passaggi e fare chiarezza per evitare di fare spazio ad una propaganda qualunquista percorsa da alcuni esponenti della ormai ex maggioranza”.

“La nostra amministrazione, insediatasi nel giugno 2022, si trovava a dover affrontare una situazione disastrosa causata da scelte poco oculate e lungimiranti prese dalla ex Giunta comunale, di cui sono stati, per cinque anni, autorevoli componenti gli ex assessori – chiarisce Lombardi – In particolare abbiamo dovuto prendere atto della grave situazione in cui sono state abbandonate le società partecipate Scoppito Energia e Amiternum Servizi. Per questo motivo siamo stati costretti a proporre sostanziosi accantonamenti di somme nel bilancio comunale e l’unico gruppo consiliare di opposizione che ha risposto positivamente al nostro appello di avere un comportamento responsabile in fase di votazione è stato il gruppo Nuovo Rinascimento che in blocco ha votato a favore del bilancio di previsione 2023/2025; da quel momento è iniziata una proficua collaborazione con lo stesso gruppo, che rimane comunque autonomo, con l’obiettivo unico di dare ancora più forza alle scelte politiche che ci troveremo ad affrontare per il bene del nostro amato territorio”.

Lombardi conclude sottolineando come “il cambiamento non si attui con la propaganda, ma con fatti concreti che vadano a recuperare i danni provocati dall’immobilismo politico-amministrativo che c’è stato negli ultimi dieci anni a Scoppito”.