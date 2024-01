COMUNE DI TOSSICIA: PREFETTO DI TERAMO NOMINA COMMISSARIO E SUBCOMMISSARIO

TERAMO – Il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ha sospeso il Consiglio Comunale del Comune di Tossicia e ha contestualmente nominato il Viceprefetto Marinella Iodice Commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente in seguito alle ultime dimissioni di quattro consiglieri comunali.

Il competente livello ministeriale, al quale il Prefetto aveva chiesto preliminarmente un parere a fronte di un panorama giurisprudenziale variegato sul tema, si è espresso a favore dello scioglimento per “riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio”.

Il Prefetto ha poi affidato l’incarico di Subcommissario con funzioni vicarie alla dott.ssa Anna Maria Di Palma, che pertanto coadiuverà il Commissario nella gestione provvisoria del Comune. Al Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco; lo scioglimento del Consiglio Comunale avverrà con successivo Decreto del Presidente della Repubblica.

Il Prefetto: “faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neo Commissario, al Subcommissario e a tutto il personale in servizio presso il Comune”.