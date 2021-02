COMUNE GUARDIAGRELE: AL VIA DOMANDE PER DUE FUNZIONARI,UN CONTABILE E UN VIGILE

GUARDIAGRELE – “Il comune avvia i concorsi per l’assunzione di 4 nuovi dipendenti nel settore tecnico e contabile e nel corpo della polizia municipale”

Esprime soddisfazione il gruppo “Guardiagrele il bene in comune” alla notizia della pubblicazione dei bandi.

“Si tratta – precisa la capogruppo Marilena Primavera – di una bella notizia perché è la conferma della validità di un lavoro che avevamo iniziato”.

“Questo – aggiunge – è, infatti, lo sbocco naturale delle politiche sulla spesa per il personale che abbiamo portato avanti in questi anni e che, dopo avere stabilizzato parte del personale precario e avere portato a tempo pieno i contratti part time che avevamo ereditato, consentono di avviare questo nuovo percorso”.

I bandi sono l’effetto della programmazione della giunta Di Prinzio che sostanzialmente conferma la precedente e che, salvo alcune differenti valutazioni, ci dice che i piani precedenti avevano visto giusto nell’individuare le nuove figure da assumere.

“Verifichiamo – aggiunge la capogruppo Primavera –che dagli esposti alla Funzione Pubblica e alla Corte dei Conti dell’opposizione dell’epoca, si è finalmente passati alla conferma di un impianto che aveva sfruttato al massimo tutte le opportunità che una normativa ancora restrittiva ci aveva concesso.

Oggi – aggiunge – forse si è finalmente capito che qualche anno fa non ci fu nessun licenziamento e che, anzi, proprio quelle decisioni prese per salvare il bilancio dalla bancarotta, oggi consentono di procedere ai concorsi.

Del resto – precisa ancora la capogruppo – se davvero non ci fossero fondi e disponibilità, come si va dicendo da qualche mese, si dovrebbe tagliare anziché fare assunzioni. Va, anzi, detto che le ore previste nella programmazione sono, in alcuni casi, anche maggiori a conferma della solidità del bilancio ereditato dall’amministrazione.

Ecco perché sarà così per molte altre iniziative – spiega – che costituiranno la naturale prosecuzione delle scelte precedenti, a meno che non le si voglia bloccare. Non ci resta che fare gli auguri ai candidati alla vigilia della presentazione delle domande di partecipazione”.

Download in PDF©