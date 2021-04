COMUNE LANCIANO, APPROVATI BILANCIO E PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

LANCIANO – “Ieri abbiamo approvato in consiglio comunale l’ultimo bilancio di questa amministrazione, e con esso l’ultimo Piano delle Opere Pubbliche che ho curato come assessore ai Lavori Pubblici”.

Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici al comune di Lanciano Giacinto Verna, che aggiunge: “Abbiamo consegnato a chi succederà a questa giunta un Piano che è una base sulla quale costruire una città più sicura, più moderna e sostenibile, che conferma, come in passato e forse anche più che in passato, la capacità che il settore Lavori Pubblici in questi anni ha avuto non solo di risolvere problemi concreti, ma di progettare la Lanciano del futuro”.

“Abbiamo continuato a lavorare per garantire la messa in sicurezza di tre settori fondamentali per la vita della comunità: infrastrutture, scuole e ambiente, con investimenti per oltre due milioni di euro”.

“Il nuovo Piano triennale investe infatti ancora sul miglioramento di strade carrabili e marciapiedi per la sicurezza dei pedoni, nelle vie secondarie come nelle principali arterie di accesso alla città. Finanziamo perciò interventi per altri 600mila euro da realizzare nel 2022, e nuove strade come quella di Villa Martelli e per il nido di Marcianese per 200mila euro ciascuna”.

“Continuiamo a investire nelle scuole per renderle più sicure e funzionali, investendo in adeguamenti sismici e impianti antincendio. Aumentiamo gli investimenti per la manutenzione degli edifici da 300mila a 400mila euro, mentre altri duecentomila euro vanno a finanziare il nuovo asilo tra via Barrella e via Decorati al valor militare, i cui lavori sono già partiti”.

“Per quanto riguarda gli impianti sportivi, sul palazzetto dello sport è previsto un investimento di 700mila euro grazie al bando “Sport e periferie”.

In tema di politiche ambientali, dopo l’affidamento del primo lotto di lavori per la bonifica dell’ex discarica di Serre, opera attesa da decenni, abbiamo mantenuto la promessa di confermare i fondi per il secondo lotto per 319mila euro. Continuiamo a sostenere il progetto “Mille alberi per Lanciano”, finanziato recependo istanze arrivate direttamente dai cittadini. Abbiamo approvato un investimento di 100mila euro per un ecoparco in via Ferro di Cavallo, e destiniamo inoltre 300mila euro per la manutenzione delle strutture per il deflusso delle acque bianche”.

“Con l’approvazione di questo bilancio inoltre parte la procedura per l’affidamento dell’ultimo lotto che completerà il nuovo Parco Villa delle Rose, il cosiddetto ‘Central Park’ che presto mi auguro sarà ufficialmente il Parco Valente”.

“Per la tutela del territorio dal rischio idrogeologico stiamo progettando il consolidamento della strada per Orsogna. Lo stesso vogliamo fare con un’altra parte di Santa Giusta e con Torre Marino, grazie alle risorse che si liberano con l’approvazione di questo bilancio. Stiamo inoltre programmando gli interventi di progettazione per la messa in sicurezza e la difesa del suolo dal punto di vista idraulico dell’intero centro storico. Per questo nelle prossime settimane ci sarà restituita dall’Università D’Annunzio la relazione metodologica sullo stato del sottosulo e sulle eventuali risoluzioni tecniche da adottare”, aggiunge Verna.

“Tutto ciò affinché, chi guiderà Lanciano nella prossima consiliatura, abbia a disposizione progetti concreti per richiedere finanziamenti e intervenire”, conclude.