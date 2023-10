COMUNE LANCIANO: DIASPORA NELLA LEGA, VANNO VIA VICESINDACO RANIERI E TRE CONSIGLIERI

LANCIANO – Diaspora dalla Lega Salvini Premier a Lanciano (Chieti) dove hanno annunciato l’uscita dal partito, primo alle ammnistrative del 2021 con il 12% dei voti, il vicesindaco Danilo Ranieri e i consiglieri Dalila Di Loreto, Giuseppe Luciani e Michele La Scala che approdano al Gruppo Misto.

Questo dopo l’abbandono da parte dell’assessore regionale Nicola Campitelli e il commissariamento della sezione lancianese, ancora un terremoto all’interno del Carroccio. Mosse tuttavia attese, in quanto i quattro erano stati tra i firmatari della nota di dissenso contro il partito e il suo commissario provinciale Maurizio Bucci. I quattro si sono schierati a favore di Campitelli, che la Lega, con un out out alla maggioranza di centrodestra non vuole che sia ricandidato con Fratelli d’Italia, il suo nuovo partito.

Proprio a Lanciano sabato è stata presentata la candidatura alle regionali dell’imprenditore Donato Di Campli.

“L’attuale situazione politica all’interno del partito, con il recente commissariamento della segreteria politica locale e le successive manovre ed azioni, più o meno rese pubbliche dagli attuali referenti politici, rendono la nostra posizione non più compatibile con il movimento politico della Lega Salvini premier. Una scelta che non cambia i nostri obiettivi e l’azione politica promessa ai nostri elettori – sottolineano i quattro – Ci preme ribadire il pieno sostegno al sindaco Filippo Paolini e alla maggioranza di governo”.

“Figura cruciale ed insostituibile, al quale ribadiamo pieno sostegno – affermano i consiglieri Di Loreto, Luciani e La Scala – rimane il vicesindaco ed assessore Danilo Ranieri, affinché possa continuare a perseguire gli obiettivi prefissati e la propria attività amministrativa che riteniamo soddisfacente e sempre attenta alle esigenze della città. In vista delle prossime elezioni regionali, ribadiamo la totale fiducia e sostegno all’assessore regionale Nicola Campitelli, pronti a seguirlo nelle future decisioni politiche che riterrà opportuno prendere”.

In consiglio comunale, attualmente, restano nella Lega solo la capogruppo Paola Memmo e l’assessore Cinzia Amoroso, quest’ultima nominata commissario del partito lancianese. Nelle prossime ore si chiarirà se la decisione di Ranieri avrà ripercussioni sulla composizione della giunta. Dopo l’ultimo consiglio comunale, gli assessori e altri esponenti di centrodestra hanno chiesto al sindaco Filippo Paolini un incontro tra la giunta e le relative segreterie politiche locali nonché dei gruppi civici, “prima che le situazioni sfuggano ulteriormente di mano”.

LA REPLICA DI BUCCI

“I consiglieri comunali di Lanciano Di Loreto, La Scala, Luciani e il vice sindaco Ranieri – scrive in una nota il Segretario Provinciale della Lega di Chieti Maurizio Bucci – con l’uscita dal partito hanno anticipato l’avvio della procedura della loro espulsione dal movimento. In più di una circostanza, infatti, anche attraverso i propri profili social hanno assunto posizioni di sostegno a quello che senza fatica possiamo definire banalmente un tradimento politico pianificato, perseguito e conseguito dell’assessore Nicola Campitelli”.

Prosegue Bucci: “Sembrerebbe anche, per aggiungere del comico al tragico, che abbiano sottoscritto da diverso tempo, senza darne notizia pubblicamente ai propri sostenitori ed elettori, perfino l’adesione ad un altro partito. Veramente una brutta pagina per la politica Lancianese e per i tanti cittadini che in loro avevano riposto fiducia, ora tradita. La Lega è un partito serio e coerente e per questo, provvedendo all’imminente espulsione, non avrebbe mai permesso a tali figure di continuare a danneggiare il movimento”.

“Bene cosi – prosegue Bucci -, anticipando l’uscita ci hanno evitato lungaggini burocratiche ed hanno chiarito finalmente ai propri elettori chi fossero davvero i loro rappresentanti eletti in consiglio comunale a Lanciano. La nostra azione per la buona amministrazione continua al fianco del Sindaco Paolini, con un lavoro sempre attento per la città. Il commissario e assessore comunale Cinzia Amoroso, insieme al capogruppo Paola Memmo, guideranno il partito nel segno della coerenza e del rispetto degli elettori. Registriamo, infatti, come l’ottimo lavoro della Lega portato avanti dall’entusiasmo delle ultime settimane abbia fatto aumentare le adesioni al movimento in città di oltre 50 nuovi iscritti”, conclude Bucci.