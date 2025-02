COMUNE L’AQUILA: 80MILA EURO DA COMUNE PER USCITE DIDATTICHE DELLE SCOLARESCHE

L’AQUILA – E’ di 80 mila euro il contributo, su cui la giunta comunale ha espresso parere favorevole, che il Comune dell’Aquila erogherà a sei istituti comprensivi (in maniera proporzionale agli iscritti) per il trasporto degli studenti impegnati in uscite didattiche.

L’indicazione è contenuta in una delibera proposta dall’assessore con delega alle Politiche educative, Manuela Tursini.

Gli istituti comprensivi del contributo sono: Istituto Comprensivo Patini, Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Istituto Comprensivo Carducci, Istituto Comprensivo Mazzini, Istituto Comprensivo Paganica, Istituto Comprensivo Rodari.

“Con questa iniziativa – hanno commentato il sindaco, Pierluigi Biondi, e l’assessore Tursini – l’amministrazione intende sostenere concretamente le famiglie e le istituzioni scolastiche. Per il trasporto degli alunni impegnati in attività extrascolastiche occorre ricorrere ad una tipologia di mezzi con caratteristiche specifiche, che si differenziano da quelli in possesso della municipalizzata Ama per il Trasporto pubblico locale. Con questo contributo, che verrà gestito direttamente dagli istituti scolastici per individuare un vettore idoneo, forniamo supporto per scongiurare l’interruzione delle uscite didattiche con ogni possibile ripercussione sugli studenti interessati, alla luce del significato in termini didattico-formativi che tali momenti rappresentano”.