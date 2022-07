COMUNE L’AQUILA: AL VIA ISCRIZIONI AD ALBO ESPERTI IN AMBITO ARTISTICO E CULTURALE

L’AQUILA – È stato pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune dell’Aquila l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all’iscrizione dell’albo degli esperti in ambito artistico-culturale, per l’aggiornamento dell’albo stesso.

Previsto dal regolamento comunale per la concessione di provvidenze economiche per le attività culturali, l’albo è l’elenco dal quale la giunta comunale dovrà attingere per ricostituire la commissione di valutazione per le richieste di contributi ordinari annuali e straordinari per le attività culturali.

La commissione, che resta in carica per due anni, opera senza oneri a carico del Comune. Trattandosi di un aggiornamento, chi è già iscritto all’albo non dovrà presentare la richiesta, ma, se vuole, può aggiornare il curriculum (nel modulo per produrre la candidatura è presente uno schema apposito).

L’albo risulta articolato in cinque sezioni di specializzazione, per una sola delle quali i soggetti interessati possono presentare la propria candidatura: Musica, Teatro e arti performative, Arti visive ed audiovisive, Grafica web e nuovi media, e Letteratura.

Ai fini dell’iscrizione è richiesto il conseguimento di un titolo di studio universitario, o anche post universitario, in uno di questi cinque settori specifici.

Le candidature vanno presentate entro le 23.59 del prossimo 24 agosto, esclusivamente per posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it .

Tutte le informazioni sono contenute nell’avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune, a questo indirizzo https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_453641_0_3.html , dove è possibile scaricare anche il modulo per presentare la domanda.