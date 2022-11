COMUNE L’AQUILA: APERTO BANDO PER BONUS ECONOMICO A FAMIGLIE BISOGNOSE

L’AQUILA – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative all’assegnazione di un bonus economico per le famiglie con ISEE non superiore a 7mila euro.

Fino al prossimo 7 dicembre gli interessati potranno presentare richiesta di concessione di un contributo economico straordinario, secondo le modalità e i termini stabiliti nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale all0 indirizzo https://www.comune.laquila.it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_911.html.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociale, Manuela Tursini.

“Si tratta di un aiuto concreto, che arriva in un frangente economico particolarmente difficile, per alleviare quanto possibile le difficoltà delle famiglie che hanno più bisogno. A differenza delle annualità precedenti, – annuncia Tursini – le somme erogate potranno essere utilizzate non solo per far fronte ai canoni di locazione e ai costi delle utenze, ma anche per ulteriori pagamenti previsti nel bando: tassa sui rifiuti, trasloco, attività di formazione, sportive e culturali dei figli, acquisto di farmaci generici o pagamento di visite specialistiche, non coperti dal sistema sanitario nazionale, o per particolare alimentazione, se prescritta dal medico di famiglia o da uno specialista”.