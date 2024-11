COMUNE L’AQUILA: APPROVATA VARIAZIONE BILANCIO DA 366MLN, FONDI PER PARCHEGGI, SOCIALE, GIUBILEO

L’AQUILA – Via libera da parte della I Commissione Bilancio alla quinta variazione al bilancio di previsione 2024-2026 del Comune dell’Aquila per una cifra complessiva di 366 milioni di euro.

A darne l’annuncio è il presidente dell’organismo consiliare, Livio Vittorini, sottolineando come le somme comprendano anche “350 milioni di euro a valere sulla ricostruzione privata”.

“Dal lato delle entrate va sottolineata – prosegue il presidente – l’iscrizione di 5 milioni di euro nell’annualità 2024 per i fitti passivi delle sedi comunali. Uno stanziamento reso possibile a seguito della riunione Cipess del 7 novembre scorso con cui sono stati assegnati complessivamente 6 milioni Comune dell’Aquila, per il quinquennio 2020-25, con questa finalità, frutto dell’interlocuzione costante e proficua con il Governo centrale, sempre molto attente alle esigenze della nostra città”.

“Tra gli investimenti – prosegue Vittorini – di fondamentale importanza lo stanziamento di 800 mila euro per l’acquisizione dalla Asl dell’area Ex INAM che sarà destinata ad occupare un importante e strategico parcheggio a servizio del centro cittadino”.

“Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Manuela Tursini è stato inserito in bilancio un apposito capitolo per finanziare, attraverso un bando, voucher destinati a soggetti disabili e in condizione di fragilità sociale per coprire, integralmente o in parte, le spese per la fruizione di corsi per attività sportive”.

“Viene istituito, infine, uno specifico capitolo per l’accoglienza dei pellegrini e per le iniziative relative all’anno Giubilare 2025. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione sulla capacità di questa amministrazione di programmare investimenti importanti mantenendo, con prudenza e diligenza, in ordine e in sicurezza i conti dell’Ente”, conclude Vittorini.