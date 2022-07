L’AQUILA – A due giorni dal consiglio comunale di insediamento a palazzo dell’Emiciclo, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato i decreti di assegnazione delle deleghe ai componenti della giunta comunale.

“Una squadra fatta da persone competenti e valide, con persone che hanno ottenuto consensi importanti “, ha assicurato oggi a margine di una conferenza stampa il sindaco,

E alle critiche di L’Aquila al Centro, rimasto senza assessori, e secondo cui la giunta è troppo squilibrata a destra, con tre assessori ciascuno per Fratelli d’Italia e Lega ha ribattuto: “L’equilibrio di un esecutivo non è dato dalla collocazione politica di una persona, ma dall’equilibrio della persona stessa”.

Il primo cittadino, che deterrà le competenze in alcuni settori, ha contestualmente conferito ai consiglieri comunali Daniele Ferella e Luigi Faccia funzioni specifiche, rispettivamente, in materia di “Rapporti tra Giunta e Consiglio” e “Politiche per la montagna”.

La distribuzione delle deleghe nell’esecutivo comunale è così ripartita.

Pierluigi Biondi, sindaco: Programmazione e gestione operazione RESTART; Cultura; Piano strategico, città territorio; Rapporti con enti, istituzioni e fondazioni; Sanità; Rapporti con l’Università.

Raffaele Daniele, Fratelli d’Italia vice sindaco: Commercio, attività produttive, SUAP e fiere; Ricostruzione beni pubblici; Piano sviluppo Gran Sasso; Politiche economiche, finanziarie e di bilancio; Razionalizzazione della spesa; Politiche delle entrate.

Ersilia Lancia (Fdi), avrà le deleghe a Turismo, Promozione immagine città; Rapporti internazionali; Gemellaggi; Politiche giovanili; Pari opportunità; Prevenzione del disagio psicosociale; Politiche del lavoro; Riorganizzazione dei tempi e degli orari della città; Informatizzazione e innovazione tecnologica; Fascicolo del cittadino; URP e semplificazione amministrativa; Comunicazione.

Vito Colonna (Fdi), manterrà le Opere Pubbliche; Gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio; Manutenzioni ordinarie e straordinarie; Lavori pubblici; Espropri; Sport (Impiantistica e promozione sportiva, eventi sportivi).

Veniamo ai tre assessori della Lega: Laura Cucchiarella avrà le deleghe a Personale; Polizia Locale; Sicurezza stradale; Vivibilità e valorizzazione delle frazioni. Fabrizio Taranta manterrà deleghe a Territori; Ambiente; Rifiuti; Gestione e manutenzione del verde pubblico; Attività estrattive; Energia; Protezione Civile; Usi civici; Sicurezza urbana; Videosorveglianza; Gestione e manutenzione cimiteri; Agricoltura. Francesco De Santis: sarà assessore Politiche urbanistiche; Edilizia; Pianificazione; Ispettorato urbanistico.

A Roberto Tinari di Forza Italia andrà la delega a Ricostruzione privata.

Manuela Tursini, indicata da L’Aquila futura, avrà le deleghe a Politiche sociali; Politiche educative e scolastiche; Asili nido; Politiche abitative; Politiche per l’immigrazione; Assistenza alla popolazione; Politiche per gli studenti universitari; Partecipazione.

Paola Giuliani, ex dirigente e assessore esterno si occuperà di Partecipate; Contenzioso e avvocatura; Trasporti e infrastrutture; Mobilità urbana; Politiche comunitarie e rapporti con le istituzioni; Smart city; Servizi demografici; Spazio pubblico bene comune.