L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, Fratelli d’Italia ha firmato i decreti di nomina in virtù dei quali i leghisti Fabrizia Aquilio, Daniele Ferella e Fabrizio Taranta sono stati reintegrati in seno alla giunta comunale.

La contropartita per il reintegro chiesto da Biondi le dimissioni, che da indiscrezioni interne alla maggioranza sarebbero già state consegnate, dell’amministratore unico di Ama, Giammarco Berardi, in quota Lega, e poi una adeguata comunicazione di “scuse” della Lega al prossimo consiglio comunale.

Si chiude così dopo mesi di alta tensione la crisi al Comune dell’Aquila esplosa allorchè nella seduta di consiglio del 16 luglio il capogruppo salviniano, Francesco De Santis, è arrivato ad affermare di “vergognarsi” della sua maggioranza.

Biondi in tutta risposta aveva ritirato le deleghe a Ferella, Urbanistica, Taranta, Ambiente e Rifiuti e Aquilio, Turismo, poi definitivamente revocati dall’incarico a metà ottobre.

La “restituzione” era attesa nel consiglio del 19 gennaio dove i consiglieri della Lega hanno votato a favore del provvedimento di “razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie del Comune”, lo stesso che non era passato il 21 dicembre per l’assenza dei salviniani.

Tre assessori è stato del resto il numero congruo di assessori chiesto dalla Lega in base al peso in consiglio, visto che la Lega, dopo aver perso pezzi è tornata a quattro consiglieri: a De Santis, Luigi Di Luzio e Laura Cucchiarella si è aggiunto infatti infatti Roberto Jr Silveri, eletto con Fi e poi passato al misto, ed anche il “federato” Luciano Bontempo, proveniente dalle file dell’Udc.

Ad ostacolare la ricomposizione della crisi, chiesta a gran voce anche dal presidente della Regione, Marco Marsilio, Fdi, è stata però la richiesta da parte della componente proprio di FdI che fa capo all’ex forzista Guido Quintino Liris ex vice sindaco ed attuale assessore regionale al bilancio di Fratelli d’Italia, che fino alla fine aveva chiesto un posto in giunta per l’ex presidente del consiglio comunale Vito Colonna passato a FdI con la componente vicina a Raffaele Fitto, insieme ad altri azzurri.

In una nota congiunta, arrivata pochi minuti dopo la comunicazione del Comune, i coordinatori regionali di Lega, Luigi D’Eramo, Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, FI, Nazario Pagano, UDC, Enrico Di Giuseppantonio, Idea-Cambiamo, Mimmo Srour, e L’Aquila Futura, Roberto Santangelo affermano quanto segue:

“Con la ricomposizione del plenum della Giunta da parte del sindaco Biondi si conclude il periodo di confronto all’interno delle forze politiche che compongono la maggioranza di centrodestra al Comune dell’Aquila. In questo periodo di costante e proficuo dialogo si è sempre condivisa la necessità di salvaguardare l’operato del sindaco Pierluigi Biondi e del buon governo della coalizione che dal 2017 è stata chiamata ad amministrare la città. Un’azione incisiva e costante, di cui il Sindaco è stato e continua ad esserne il maggiore interprete, volta a superare l’impasse in cui era caduto il capoluogo d’Abruzzo dopo 10 anni di disastri perpetrati dal centrosinistra, che ha portato all’attivazione o riattivazione di processi fondamentali per lo sviluppo del territorio”.

“Tutte le forze della coalizione riconoscono la qualità amministrativa messa in campo in questi tre anni e mezzo dall’amministrazione comunale con i diversi i traguardi raggiunti: a partire dal rifinanziamento dei processi di ricostruzione – prosegue la nota -, che grazie a una battaglia che ha coinvolto l’intero territorio ha portato allo stanziamento di 2,75 miliardi da parte del governo, dall’agognato avvio della ricostruzione delle scuole a una rinnovata qualità dell’offerta turistica, all’imminente avvio di opere pubbliche strategiche come Ponte Belvedere o il rifacimento di Piazza Duomo, la valorizzazione dell’impiantistica sportiva, alle attenzioni nei confronti del progetto di decoro del capoluogo e delle frazioni, alle attività di gestione dell’emergenza Covid in termini di protezione civile e assistenza alla popolazione, sino alla rivoluzione della mobilità elettrica e al rilancio culturale della città, giunta nel novero delle dieci finaliste per il conferimento di titolo di Capitale italiana della cultura 2022”.

“A questi risultati, che certamente non possono essere sminuiti, se ne potrebbero aggiungere molti altri e siamo certi che ne giungeranno ancora grazie alla ritrovata unità d’intenti della coalizione anche in vista delle Amministrative del 2022 con Biondi, in cui si intende proseguire con i risultati positivi ottenuti sia alle Politiche del 2018, dove il centrodestra ha prevalso sul Pd e sui Cinque Stelle, sia alle Regionali dello scorso anno. L’unità del centrodestra era e rimane un valore fondante della coalizione che partiti e forze civiche si impegnano a salvaguardare, senza ambiguità, nel rispetto delle prerogative reciproche e di quelle del primo cittadino. L’impegno di tutti, infine, è altresì altresì volto a rispettare gli equilibri dell’assetto di giunta comunale, la cui composizione è stata definita dal primo cittadino concordemente con tutte le componenti di maggioranza”, conclude la nota.

