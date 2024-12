COMUNE L’AQUILA: BIONDI, “TANTI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2024, PRONTI PER CAPITALE DELLA CULTURA”

L’AQUILA – “Il 2024 è stato un anno di obiettivi raggiunti, cambiamenti e grandi riconoscimenti”.

Lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che questa mattina ha tenuto a palazzo Margherita una conferenza stampa riepilogativa dei principali risultati ottenuti nell’arco dei dodici mesi.

“Abbiamo conquistato l’ambìto titolo di Capitale della Cultura 2026, che testimonia la nostra crescita e pone le basi per un 2025 altrettanto sfidante. Ci prepariamo al Giubileo, che vedrà la nostra città aprirsi come porta spirituale su Roma, voluto da Papa Francesco nella Bolla di indizione, in cui richiama la Perdonanza Celestiniana”.

Biondi ha ricordato la recente approvazione del bilancio previsionale 2025-2027 da 760 milioni, per la terza volta consecutiva approvato entro la scadenza del 31 dicembre e che, per la prima volta, sarà consultabile dai cittadini sul sito dell’ente. Di questi, 320 milioni fanno riferimento solo al 2025. “Abbiamo ridotto il debito del 66% – ha detto ancora il primo cittadino – e sostenuto le famiglie e le imprese attraverso la diminuzione delle tasse e il bonus nuovi nati”.

Somme importanti anche quelle stanziate dal Cipess per l’ambizioso progetto della scuola nazionale dei Vigili del fuoco dove ora sorgono gli edifici del Progetto Case del nucleo industriale di Sassa. Per il primo cittadino, questo è uno dei risultati simbolo del 2024.

“I 19 milioni per la scuola dei Vigili del Fuoco – ha dichiarati Biondi – si sommano ai 15 già stanziati in legge di bilancio, per un totale di 34 milioni di euro volto a consentire alla città di ospitare in città stabilmente circa 500 allievi”.

Sono state trovate risorse aggiuntive per la ricostruzione delle scuole ed è stata finanziata anche la ricostruzione del Teatro comunale.

Tra i risultati anche l’accordo di coesione tra Regione Abruzzo e la presidenza del Consiglio, che ha portato, con la firma ad inizio anno, nelle casse 54 milioni per mobilità, parcheggi e ben 4 milioni per la ricostruzione della casa dello studente, alla pari della riapertura dell’Auditorium Renzo Piano, della realizzazione del piano periferie da 18 milioni e del progetto del Metrobus che potrà partire grazie al recupero di 6,5 milioni dai fondi per la vecchia metropolitana di superficie.