COMUNE L’AQUILA: CENTRODESTRA BOCCIA PROPOSTA SU RETRIBUZIONE A 9 EURO PER ADDETTI DITTE COMMITTENTI

L’AQUILA – “La maggioranza di centrodestra ha bocciato la proposta per portare la retribuzione oraria ad almeno 9 euro lorde alle persone che lavorano per ditte e cooperative affidatarie di lavori dal comune dell’Aquila”.

A renderlo noto il consigliere comunale di Azione Enrico Verini, che ha presentato oggi in consiglio comunale la proposta assieme a Stefano Palumbo del Pd.

“Oggi ci sono lavoratori che lavorano per il nostro ente che percepiscono 6,5 – 7 – 7,39 euro all’ora lordi. Gente che lavora, si spacca la schiena e che sta sotto la soglia di povertà alla fine del mese.

la cosa brutta è che dietro le quinte alcuni di loro mi hanno detto che avevamo ragione e che era da votare ma siccome proveniva da noi, per partito preso, l’hanno bocciata”.

“Sono amareggiato di questo modo di fare. Qua non conta la città ma solo l’appartenenza politica e questa cosa veramente non va bene. Giusto informarvi ma mi dispiace soprattutto per queste persone. Mi dispiace davvero. Una cattiveria proprio gratuita”, conclude Verini.