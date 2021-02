COMUNE L’AQUILA, COLONNA VERSO LE DIMISSIONI: AL SUO POSTO SILVIA D’ANGELO

L’AQUILA – Il primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi, deve ancora firmare il decreto di nomina ad assessore di Vito Colonna che, come annunciato oggi da AbruzzoWeb, entrerebbe in giunta al posto dell’ex tecnico comunale Vittorio Fabrizi e già spuntano i nomi dei possibili sostituti del consigliere di Fratelli d’Italia. Tra questi spicca Sivia D’Angelo, come anche confermato da alcune fonti della parte di compagine meloniana vicina all’ex vice sindaco e attuale consigliere regionale Guido Quintino Liris.

Tra i fedelissimi dello stesso Liris, la D’Angelo è infatti la prima dei non eletti nella lista di Forza Italia alle scorse elezioni comunali. Secondo quanto si apprende, a dimissioni di Colonna avvenute, farà il suo accesso in consiglio abbandonando Forza Italia, per unirsi a al gruppo FdI.

