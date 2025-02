COMUNE L’AQUILA: CON ADESIONE CONSIGLIERE ROTELLINI NASCE GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA

L’AQUILA – Salario minimo, lavoro, politiche giovanili: sono i capisaldi con cui Alleanza Verdi e Sinistra porterà, dentro il Consiglio Comunale dell’Aquila, la battaglia per la giustizia sociale, primo atto dopo la costituzione del gruppo consiliare AVS, presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al Palazzo della Regione. Il consigliere comunale Lorenzo Rotellini, iscritto a Sinistra Italiana, costituisce dunque il gruppo consiliare AVS al Comune dell’Aquila.

A siglare questo passaggio chiave, nella città capoluogo di Regione, c’erano Enrico Panini, Responsabile nazionale di Sinistra Italiana per gli Enti locali, i Segretari Regionali di Sinistra Italiana Daniele Licheri e di Europa Verde Alessio Monaco, il Segretario del Circolo dell’Aquila di Sinistra Italiana Pierluigi Iannarelli.

“Proporremo una mozione perché anche all’Aquila si definisca il salario minimo comunale – ha spiegato Enrico Panini -: si tratta di una delle battaglie per cui abbiamo presentato un progetto di legge in Parlamento, su cui il Governo ha colpevolmente espresso parere contrario”. Nove euro di salario minimo distingue la povertà dalla non povertà. “Riteniamo che anche all’Aquila, debbano e possano essere stabilite regole precise negli appalti, con il salario minimo. Servono due elementi: volontà politica e delibera di giunta”, aggiunge Panini. Altro fronte aperto, su cui Sinistra Italiana-AVS darà battaglia, dal livello nazionale agli enti locali, è contro i tagli degli stanziamenti ai Comuni, che scatteranno dal 2026 al 2032.

“Transizione ecologica, lavoro, politiche giovanili: sono i temi che porteremo all’attenzione del Consiglio Comunale – dice Lorenzo Rotellini, consigliere AVS Comune dell’Aquila -. AVS sta crescendo sempre di più a livello nazionale e sui territori, tanti giovani e ragazzi iniziano a trovare una sponda a livello politico, continuiamo inoltre a curare i rapporti con le realtà sociali e i sindacati. Ce la metterò tutta per rappresentare AVS e le istanze di giustizia sociale di questo territorio”.

“Siamo presenti in provincia di Teramo, di Chieti, ora dell’Aquila, stiamo facendo un buon lavoro di rappresentanza di AVS in tutti i territori”, è intervenuto Alessio Monaco, Segretario Regionale di Europa Verde-AVS oltre che Consigliere Regionale.

“E’ un percorso che parte da lontano: di ascolto e rete con i territori, con le forze vive della società che lavorano per il cambiamento, all’insegna della giustizia sociale ed ambientale”, ha detto Daniele Licheri, Segretario Regionale di Sinistra Italiana-AVS. “L’ingresso in Sinistra Italiana del consigliere Rotellini ci riempie di orgoglio: avere un gruppo consiliare AVS nel Comune capoluogo di Regione è un riscontro positivo del lavoro svolto in questi anni”, ha aggiunto Pierluigi Iannarelli, Segretario del Circolo di Sinistra Italiana dell’Aquila.