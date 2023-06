COMUNE L’AQUILA: D’ANGELO “APPROVATO MIO EMENDAMENTO PER CONCESSIONI PLURIENNALI PASCOLI”

L’AQUILA – “E’ stato approvato in Consiglio comunale, insieme al regolamento per la concessione dei pascoli, un mio emendamento che entro un biennio vedrà operative le assegnazioni pluriennali dei terreni, fino a cinque anni: una misura che le aziende aspettavano da tempo e che sarà un importante stimolo agli investimenti e alla cura del territorio. Si prevede inoltre la costituzione in seno alla Polizia Municipale di un gruppo di lavoro specializzato per l’ambito di competenza dei pascoli e della montagna”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di “Noi Moderati” al Consiglio comunale dell’Aquila.

“Oltre ad aiutare nel contrasto dei fenomeni illeciti noti sotto il nome di ‘mafia dei pascoli’ – spiega D’Angelo -, le assegnazioni pluriennali, destinate ai residenti nel Comune dell’Aquila, incoraggeranno gli allevatori nell’investire e apportare migliorie ai terreni, cosa che difficilmente accade con una prospettiva di fruizione troppo breve. Inoltre, una programmazione più prolungata aiuterà le aziende a conseguire parametri ottimali nella classificazione ClassyFarm. Si tratta insomma di una innovazione che garantirà più efficienza alle aziende, sviluppo per il territorio, maggiore cura dell’ambiente grazie agli investimenti e alla squadra specializzata di Polizia Municipale e, a regime, anche una più snella gestione burocratica per gli enti che gestiscono le concessioni. Un passo avanti atteso – conclude D’Angelo – che aiuterà le aziende che credono nel loro lavoro e scoraggerà gli speculatori”.

