COMUNE L’AQUILA, DE MATTEIS: “USCITA FABRIZI CREA DUBBI E IMPONE RIFLESSIONE SU FUTURO”

L’AQUILA – “L’uscita dalla giunta, dell’ormai ex assessore Vittorio Fabrizi, la cui delega è la più importante e strategica all’interno dell’amministrazione, lascia interdetti”.

A dichiararlo in una nota Giorgio De Matteis capogruppo comunale di Forza Italia in consiglio comunale di L’Aquila, che spiega: “A suo tempo fu individuata una figura tecnica di alto spessore affinché si uscisse dallo stallo e si pianificasse un rilancio della città, attraverso lo sblocco delle opere pubbliche fondamentali e si velocizzasse la ricostruzione privata. A meno di un anno dalle elezioni interrompere questa esperienza appare singolare e poco utile per gli interessi cittadini”.

“Le motivazioni addotte sul cambio di assessore, senza usare termini più pesanti – aggiunge – risultano poco credibili e lasciano pensare al classico promoveatur ut amoveatur; augurando a Vittorio ogni bene per il suo futuro incarico e senza nulla togliere all’amico Vito Colonna, una delega di questo genere non può essere destabilizzata, ad un anno dal ritorno alle urne, in questa maniera”.

“Ho sempre creduto e sostenuto che il bene della nostra amata città venisse prima di qualsiasi esigenza politica e partitica. Tale decisione, che non è stata comunicata a nessun componente della coalizione di maggioranza, lascia molti dubbi ed impone, da parte nostra, una profonda riflessione in merito al governo del capoluogo sull’oggi ma soprattutto sul domani”, conclude De Matteis.

