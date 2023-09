COMUNE L’AQUILA: FI MINACCIA CRISI, “BIONDI EVITA CONFRONTO, MA HA TEMPO PER SPADELLARE IN PUGLIA”

L’AQUILA – “E’ ormai passata una settimana da quando Forza Italia ha formalmente richiesto al Sindaco dell’Aquila un incontro ma la richiesta è ancora rimasta inevasa. Non vorremmo che dietro questo prender tempo ci sia la volontà di non tenere in considerazione il nostro movimento politico visto che il tempo per gareggiare a chi spadellasse meglio in Puglia, con altri sindaci italiani lo ha trovato”.

Lo dichiarano in una nota Giorgio De Matteis vice-coordinatore provinciale e Stefano Morelli coordinatore comunale di FI L’Aquila, oramai ai ferri corti con il sindaco Pierluigi Biondi, di Fdi, a cui hanno già richiesto un incontro chiarificatore, sui punti del programma, a detta di Fi, rimasti senza efficace risposta e per rilanciare l’azione amministrativa. Fi arrivano a minacciare l’uscita dalla maggioranza.

“Sarebbe paradossale, se fosse vero, che il primo cittadino abbia chiesto al suo segretario regionale di parlare con FI, visto che esso ricopre anche il ruolo di segretario provinciale e di responsabile nazionale degli enti locali del suo partito scappando da un confronto che forse ritiene di non poter reggere”, incalza Fi.

“Questo atteggiamento di superficialità unita ad una presunta superiorità nei nostri confronti potrebbe essere tradotta nel non ritenere Forza Italia necessaria all’interno della maggioranza che governa la città e di conseguenza spingerebbe il nostro movimento a regolarsi di conseguenza”, minacciano dunque De Matteis e Morelli.