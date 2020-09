COMUNE L’AQUILA: FIORAVANTI, “LA LEGA SVEGLIA IL PD”

L’AQUILA – “Il Pd s’è desto, serviva la querelle in seno al centrodestra, querelle priva di notizia, per risvegliare dal torpore il centrosinistra aquilano che non proferisce parola dal 2017 ma che non perde occasione per lanciare accuse senza cognizione di causa”.

Lo scrive in una nota Giorgio Fioravanti, commissario cittadino Lega Salvini Premier.

“I dati di fatto sono due: la città dell’Aquila, dopo dieci anni della peggiore politica, ha relegato il Pd e compagni all’opposizione; la Lega intende proseguire fino a scadenza naturale della consiliatura il mandato di amministrare il bene comune nell’interesse di tutti”.

“Inoltre, mi preme ricordare al Pd la manovra di palazzo grazie alla quale sono diventati maggioranza di Governo senza però produrre granché e per la Provincia dell’Aquila e per la Regione Abruzzo – e infine la chiosa sulla campagna elettorale al comune di Avezzano – il centrosinistra marsicano ha preferito appendere i simboli al chiodo e camuffarsi nelle varie liste civiche”.

