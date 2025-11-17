COMUNE L’AQUILA: IN CONSIGLIO OK A FONDI PER COLLEGAMENTO SAN BASILIO E PARCHEGGIO VIA CROCE ROSSA

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha dato il via libera stamani alla rimodulazione dei fondi residui del programma denominato Contratto di quartiere secondo, destinando il finanziamento di 3 milioni di euro alla realizzazione del collegamento meccanizzato tra l’area di San Basilio e futuro parcheggio multipiano in viale della Croce Rossa.

“E’ stato portato a termine – ha spiegato l’assessore alla Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, che ha illustrato il provvedimento in aula – il percorso intrapreso con la Regione ed il ministero delle Infrastrutture per la destinazione delle somme residue del Contratto di quartiere secondo. Essendo già completate le fasi tecniche per l’avvio dei lavori del parcheggio di viale della Croce Rossa, da 200 posti auto, entro il prossimo mese si potrà procedere alla cantierizzazione dell’area e dunque in perfetta linea con il cronoprogramma previsto. Stiamo parlando, vale la pena ricordarlo, di un’operazione che prevede complessivamente un investimento di 6 milioni e mezzo di euro. Oltre ai tre milioni per l’impianto meccanizzato, che consentirà di raggiungere il centro storico in pochi minuti dal parcheggio sottostante, l’intervento per l’area di sosta di viale della Croce Rossa gode di un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, che sarà utilizzato, oltre che per il parcheggio, anche per la riqualificazione delle zone limitrofe sotto il profilo urbanistico e ambientale”.

L’Assemblea ha inoltre approvato un’altra deliberazione riguardante la realizzazione di un impianto sportivo nella zona di Bagno, con contestuale rotazione della destinazione urbanistica.

Via libera infine, all’unanimità, a un ordine del giorno (primo firmatario, Paolo Romano, L’Aquila nuova, sottoscritto, dopo alcune modifiche, anche da rappresentanti di quasi tutti i gruppi consiliari), riguardante delle questioni relative alla gestione dei complessi abitativi post sisma.

Il documento impegna l’amministrazione attiva, tra le altre cose, a “prevedere un aggiornamento complessivo dello stato dello stato del recupero delle morosità relative al progetto Case e Map, così come stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n 589/2024. Per i singoli casi, a seconda della situazione economica documentata dagli assegnatari che hanno risposto al censimento e hanno dimostrato di voler regolarizzare la propria posizione debitoria, gli uffici dovranno interagire e agevolare i pagamenti”.

L’ordine del giorno, allegato nella sua versione completa, prevede anche la verifica, con cadenza periodica, del rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle associazioni assegnatarie di alloggi comunali, l’avvio con cadenza almeno biennale di un monitoraggio dei requisiti di accesso al progetto Case e Map, al fine di assicurare l’aggiornamento costante delle condizioni di permanenza e la corretta applicazione dei criteri di assegnazione e l’allestimento dei sistemi di videosorveglianza nei complessi Case e Map maggiormente esposti a fenomeni di abbandono dei rifiuti e di criticità legate alla pubblica sicurezza dei cittadini, a partire da quello di Bazzano.