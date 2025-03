COMUNE L’AQUILA: INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila avvia un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di mediazione culturale e linguistica.

“Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso un’inclusione sociale più efficace e completa. Vogliamo garantire una comunicazione adeguata e facilitare l’integrazione delle persone straniere, migliorando la qualità dei servizi offerti dal nostro Settore. La mediazione culturale e linguistica è essenziale per superare le barriere comunicative e creare un ‘ponte’ tra i bisogni dei cittadini stranieri in situazione di disagio sociale e le risposte offerte dalle politiche sociali”, dichiara in una nota l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.

La procedura mira a individuare soggetti specializzati all’erogazione del servizio di mediazione culturale e linguistica per stranieri, complementare ai diversi livelli di servizi erogati dal Settore dei Servizi Sociali del Comune dell’Aquila. L’obiettivo è assicurare una sempre più ampia integrazione e accoglienza delle persone, dei nuclei familiari e delle comunità di convivenza, riducendo le difficoltà di comunicazione e facilitando la trasmissione di informazioni utili.

Le attività di mediazione riguarderanno principalmente le aree di provenienza araba, rumena, serbo-croata, albanese, ispanica, moldava, ucraina, le lingue delle persone provenienti da Pakistan e Afghanistan.

Possono presentare istanza i soggetti giuridici con idoneità professionale attestata, le Cooperative e gli Enti del Terzo Settore i cui requisiti sono riportati nell’Avviso.

Le domande dovranno essere presentate entro martedì 8 aprile alle ore 12:00. Tutte le informazioni e la modulistica al seguente link: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_558834_0_3.html