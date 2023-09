COMUNE L’AQUILA: LAVORI PUBBLICI, BILANCIO, RICOSTRUZIONE, FI CHIEDE INCONTRO URGENTE A BIONDI

L’AQUILA – “Terminato il periodo delle manifestazioni (Cantieri dell’Immaginario, Perdonanza Celestiniana, Jazz e via dicendo), che pur essendo importanti non sono certamente l’unico essenziale argomento della città, è ora di concentrarsi sui diversi argomenti che rappresentano le esigenze quotidiane dei cittadini aquilani che si aspettano risposte rapide e concrete”.

E’ un passaggio della nota di Forza Italia dell’Aquila, a firma Giorgio De Matteis vice-coordinatore provinciale e del coordinatore comunale FI Stefano Morelli, con cui si chiede un incontro urgente con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia.

Richiesta da cui traspare una certa irrequietezza degli azzurri, che sostengono la maggioranza i centrodestra, per non dire insoddisfazione, rispetto all’azione amministrativa, in tema di bilancio, andamento della spesa, lavori pubblici e ricostruzione.

“Ieri è stata consegnata una formale richiesta scritta per un incontro tra la delegazione di Forza Italia – si legge nella nota -, composta dal vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Giorgio De Matteis, il coordinatore comunale Stefano Morelli e il vice-Presidente del consiglio regionale Roberto Santangelo, ed il Sindaco dell’Aquila per una analisi politico amministrativa del governo comunale. In questa occasione dovremo fare una analisi sullo stato dei lavori pubblici in città, del bilancio consolidato, di quanto speso dagli assessorati e sulla loro riserva di liquidità nonchè sulle risorse utilizzate per la ricostruzione e tanto altro ancora”.

“Siamo certi che il Sindaco non si sottrarrà ad un costruttivo confronto sulle azioni da mettere in campo per ed aspettiamo ad horas una convocazione da parte sua”, conclude la nota.