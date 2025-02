COMUNE L’AQUILA: LUNEDI’ IN AULA ACQUISIZIONE AREE MAP E PERMESSI A COSTRUIRE IN DEROGA

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi lunedì 24 febbraio, alle 9, in prima convocazione, nella sala consiliare della residenza municipale di Palazzo Margherita.

Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo.

L’Aula esaminerà gli atti che non sono stati discussi nella seduta di lunedì 17 febbraio, quando i lavori sono stati interrotti per mancanza del numero legale.

In particolare, l’Assemblea valuterà tre delibere per fornire l’autorizzazione agli uffici competenti per il rilascio di permessi per costruire in deroga sul altrettanti fabbricati, nel quadro della ricostruzione post terremoto del territorio comunale. Uno di questi si trova nel centro storico della città, gli altri due in frazioni.

Il Consiglio sarà chiamato inoltre a definire l’acquisizione delle aree utilizzate per l’accesso ai Map di Collebrincioni e Onna e per la viabilità realizzata in occasione del G8.

In discussione anche le proposte di provvedimento per l’affidamento della riscossione coattiva dei crediti del Comune dell’Aquila riferiti a sentenze di condanna emanate dalla Corte dei Conti e da pronunce giudiziali e per un cambio di destinazione d’uso e alienazione di terreni nel demanio di Paganica-San Gregorio.

All’ordine del giorno anche la retrocessione, con la riacquisizione al patrimonio comunale, di un immobile nel centro storico.

Quattro gli ordini del giorno inseriti negli argomenti da trattare: “Salvaguardia dei consultori pubblici” (Simona Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa), “Ulteriori strumenti per la pubblica sicurezza cittadina: progetto di street tutor nei luoghi più vulnerabili della città” (Paolo Romano, L’Aquila Nuova), “Condanna degli atti vandalici compiuti alla Foiba di Basovizza a tutela della memoria delle vittime delle Foibe e all’esodo Giuliano-Dalmata” (Claudia Pagliariccio, Fdi) e “Recupero dell’area sita in L’Aquila tra Viale Nizza e Via San Basilio” (Romano).